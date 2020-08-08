珉娥今晚再度自殘，還PO出疑似遺書的文章。(取自珉娥IG)

AOA人氣成員雪炫。(取自雪炫IG)

韓國性感女團AOA前成員權珉娥，早前在社群網站揭露自己遭隊長申智珉霸凌長達10年的悲慘命運，還秀出手腕上怵目驚心的自殘疤痕，要求對方道歉。然而她今（8日）晚間又曝光一張血淋淋的駭人割腕照，點名人氣成員雪炫「好好活著吧」，經紀公司在得知消息後，已立刻報警並通知救護車，趕往珉娥家中阻止憾事發生。

權珉娥慘遭霸凌10年，怨氣難消，今晚又突然在社群網站上傳一張鮮血直流的駭人割腕照，充滿恨意地寫下「我不想委屈的離開，申智瑉韓勝浩金雪炫好好活著吧，我的媽媽姐姐和家人們肯定一句話也說不出，什麼罪也沒有在那裡哭吧」、「我死了以後要去折磨你們，我可是氣得活不下去了」，隨後又將文章刪除。

對於權珉娥疑似輕生舉動，其所屬經紀公司看到文章當下也立刻採取行動，避免憾事發生，「一看到SNS上的文字就立刻報警了，救護車和所屬社方面都正在前往權瑉娥住宅的路上。」隨後又證實珉娥目前正在急診室治療，沒有生命危險。

權珉娥社群網站全文：

我不想委屈的離開，申智瑉韓勝浩金雪炫好好活著吧，我的媽媽姐姐和家人們肯定一句話也說不出什麼罪也沒有在那裡哭吧。給我賠償精神損害吧，給的充裕點，不就是些只知道錢的人嗎。沒有好好地結算，合約是8年非法，練習生的30億債務也也沒有明細，到最後也不理我的不負責任的人們。根本不知道我這11年裡是受到了怎樣的對待就在那邊說旁觀者還是其他什麼的人們給我記清楚了，那些人都是些無法用語言描述的垃圾一樣的人。知道將一個好端端的人逼向死亡的人們是什麼嗎？我要幸福地走，這裡太痛苦了。如果我死了，葬禮上連腳都不要踏進來，太髒了。我死了以後要去折磨你們，我可是氣得活不下去了。

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