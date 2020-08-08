美國國務卿蓬佩奧預定於本月11日至13日前往捷克訪問。捷克媒體報導，蓬佩奧可能在這段期間，表態支持捷克參議院議長維斯特奇爾（Milos Vystrcil）訪問台灣。
捷克新聞社（CTK）6日報導，蓬佩奧11日到訪該國首都布拉格，12日會晤維斯特奇爾，並在參議院發表演說。還有捷克媒體分析，蓬佩奧來訪，正值維斯特奇爾訪台前夕，因此蓬佩奧可能表態支持他。
維斯特奇爾日前接受台灣媒體訪問時表示，他將率領大約90人的代表團，於8月29日從布拉格前往臺北，8月30日至9月4日在台訪問，5日回國。他透露此行目的是加強捷台雙方在經濟及科技方面的連繫。他訪台期間會與蔡英文總統及立法院長游錫堃會面，還會透過「令人驚喜」的方式呈現自己想說的話，他也願意在立法院發表演說。
此外，蓬佩奧訪問捷克期間，還將與總統澤曼（Milos Zeman）、總理巴比什（Andrej Babis）、外長佩特日切克（Tomas Petricek）等官員會面。
(中時 )
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