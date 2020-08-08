俗話說談錢傷感情，只要和錢有關，無論是朋友、情侶還是家人之間都很容易產生糾紛。昨(7)日就有網友分享，自己認識了20年的好友傳訊息表示自己急用錢，需要10萬塊，沒想到原PO霸氣答應，二話不說馬上匯款。好友也如期還款，讓他自豪的說，「誰說借出去的錢拿不回來。」

有網友分享，自己認識了20年的好友傳訊息表示自己急需10萬塊，沒想到原PO霸氣答應，二話不說馬上匯款。(圖擷取自爆廢公社)

借出去的10萬塊比想像中的還要早還，讓原PO自豪直呼，「誰說借出去的錢拿不回來。」(圖擷取自爆廢公社)

原PO在《爆廢公社》上發文表示，自己認了了20年的好友，傳訊息告訴他，因為急用錢，金額是10萬塊，「你看你能週轉多少，不強求！」且表示下個月10號前一定會還錢。在和對方通過電話了解之後，便豪爽的借出10萬塊。沒想到不到1個月內，朋友守信用不拖泥帶水的還款，讓他自豪的發文表示，自己有個可以信任的好兄弟。

貼文一出也引發網友熱議，「這種朋友可以，但不是每個人都是這樣的朋友。」、「這年頭有信用不多了」、「你朋友是好咖」、「你是那萬分之一的幸運者」、「借錢心臟要很大顆」、「這世界還是有誠信的人的」、「認識一下，我也需要週轉」、「稀有的信任啊！」

不過，也有網友分享自己的親身經歷，有位朋友借了錢，上一筆還沒還清，就開始借下一筆。這樣一來一往也累積了10萬，讓他感嘆留言，原PO真的好幸運，能夠遇到守信用的人。

(中時新聞網)