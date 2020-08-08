全球疫情未緩，台灣近日境外移入病例增加，國內也開始出現要求全面普篩的呼聲，且近期有兩名工程師都疑似是在台灣感染新冠肺炎，分別為比利時籍與日本籍，但究竟是本土感染個案，還是境外移入，始終未有答案。對此，資深媒體人黃光芹在政論節目中則批，磐石艦三個實驗室病毒株檢測，沒有辦法查到那個來源，還沒有完整結果。

黃光芹在節目「新聞面對面」中提到，磐石艦三個實驗室病毒株檢測，沒有辦法查到那個來源，因為三個不一樣，不敢公布第一波，現在陳時中雖然沒有在開那個疫情指揮中心，「但你們下面把他權力都拿光，陳時中你站上記者會，哪有這回事，哪有為了要防疫，要做事情，公公婆婆這麼一大堆，然後沒人出來認領，那你到底現在怎麼樣，這什麼標準、亂七八糟的。」

而針對磐石艦群聚調查結果，中央流行疫情指揮中心5月底時，曾公布共發現36名病毒核酸檢驗陽性之確定病例，和8名血清抗體陽性之極可能病例，所有病例皆為磐石艦人員，該艦已有四波人傳人疫情。

指揮中心指出，確定病例中最早發病日為抵達帛琉之前，且感染源不明，顯示3月當時國內有零星社區感染個案，然而經密切監測與追蹤，本起群聚事件並未造成帛琉及台灣社區次波傳染。

另外，近日出現多例從台灣出境旅客返國後確診的個案，引發外界質疑是否有隱藏的無症狀患者，對此，彰化縣衛生局與台大公共衛生學院合作進行「萬人血清抗體檢測」，不過據《TVBS》報導，目前台大公衛學院證實，的確在部分受測者中發現了陽性抗體，甚至有人產生中和性抗體，代表其曾感染新冠肺炎。

(中時新聞網)