前兩戰因傷缺陣的廣東宏遠前鋒易建聯，8日在季後賽準決戰G3傷癒復出，隨即貢獻18分、14籃板，幫助廣東88比85氣走北京首鋼挺進決賽，將跟遼寧爭奪本季CBA冠軍，林書豪雖拿17分、5助攻，卻只能接受淘汰現實，黯然結束他在CBA的菜鳥球季！

隨著易建聯傷癒先發，廣東一開賽就打出9比3，反觀林書豪首節表現低迷，不僅3投0中、得分掛零，更發生3次失誤，北京只好趕緊換上尤度，總算稍微穩住場上局勢，打完首節，北京13比16落後，誇張的是，北京先發全無得分。

林書豪直到上半場還剩7分09秒，才靠中距離跳投開張，隨後投進三分外線，更在上半場還剩2分40秒，投進北京超前三分球，但在上半場結束，兩隊打成37比37平手，豪哥此節8分，尤度上半場就摘10分、12籃板的雙十數據。

廣東下半場開始，就打出9比0小高潮，更刻意利用小將胡明軒，針對林書豪進行幾乎都是犯規的貼身防守，也讓豪哥頻頻倒地，場上尺度越來越失控，甚至差點爆發鬥毆，充分看出CBA裁判「水準」，前3節打完，廣東63比57領先。

來到北京只能用單外援的末節，林書豪直到最後6分30秒才被換上，但在最後1分07秒，周鵬投進三分球，幫助廣東5分領先，接著翟曉川兩罰中1，方碩最後16.6秒三分命中，協助北京追成83比84緊張局面，比賽勝負還很難講。

北京在最後14.5秒把威姆斯送上罰球線，結果他兩罰俱中，重新擴大廣東領先到3分，接著林書豪上籃放進兩分，易建聯最後7秒3罰2進，北京把最後一擊交給豪哥，他在三分線外拔起出手沒進，確定北京淘汰，也讓他低頭難過不已。

(中時 )