彰化縣自然生態教育中心，純白絕美建築搭配水岸、風機，被網友暱稱白色海豚屋，浪漫又夢幻，吸引人們拍婚紗，也是最夯打卡景點，8日啟用。（吳敏菁攝）

彰化縣自然生態教育中心8日啟用，吸引遊人如織，走上造型別緻的草坪屋頂。（吳敏菁攝）

彰化縣自然生態教育中心，純白絕美建築搭配水岸、風機，被網友暱稱白色海豚屋，浪漫又夢幻，吸引人們拍婚紗，也是最夯打卡景點，8日啟用。（吳敏菁攝）

彰化縣自然生態教育中心，純白絕美建築搭配水岸、風機，被網友暱稱白色海豚屋，浪漫又夢幻，吸引人們拍婚紗，也是最夯打卡景點，8日啟用。（吳敏菁攝）

彰化縣自然生態教育中心，純白絕美建築搭配水岸、風機，被網友暱稱白色海豚屋，浪漫又夢幻，吸引人們拍婚紗，也是最夯打卡景點，8日啟用。（吳敏菁攝）

網友心中最夢幻打卡景點，彰化縣自然生態教育中心8日開放啟用，搭配水岸、風機，和純白唯美的建築，吸引遊人如織，縣長王惠美表示，未來將結合大肚溪口濕地生態、水上活動，為彰化西北角生態觀光，打開新的旅程碑。

縣府斥資1億3000萬元打造彰化縣生態教育中心，歷經3任縣長，長達6年，招商也3次流標，去年底建築落成就已「電」到所有人了，白色海豚屋成了口耳相傳景點，都破不亟待開放，縣府8日起派員進駐，提供遊客簡單諮詢服務，開放展覽空間和洗手間。

王惠美表示，伸港素有「招潮蟹的故鄉」、「水鳥的故鄉」美譽，又有國家級的重要濕，自然生態教育中心的成立，有助未來生態與觀光，未來自行車廊道也會銜接到伸港，後續會從伸港銜接台61線，透過點線面的串聯，推廣輕旅行及生態導覽旅遊。

這次中心啟用特別與彰化生態攝影專家謝文猶，舉辦短期生態展覽活動，介紹大肚溪口國家級濕地常見的野鳥、招潮蟹、底棲生物，也與彰化縣內3D彩繪藝術家陳冠維老師合作，以海豚為主題創作一幅長15公尺、高3.5公尺的巨幅作品，邀請前來體驗西北角的生態之旅。

啟用典禮後，在水道上還有台中市三棲救難協會帶來水上救援演練表演，希望未來能在慶安水道上推廣水上休閒活動。

縣府表示，自然生態教育中心未來也將與科學博物館合作安排生態教育主題展覽，為全國民眾提供全新的旅遊亮點；也盼將來與有意進駐的業者合作，帶動更多觀光產業的商機。

(中時 )