雖然美國7日公布就業數據優於預期，但由於國會就新紓困法案協商再度破局、加上總統川普簽署禁用TikTok、微信行政命令加劇中美緊張關係，導致美股7日在多空拉鋸下收盤漲跌互見，那斯達克指數更從歷史高點拉回。

鑒於美股自3月低點反彈迄今，漲幅已經過快過高，Stitel股票策略分析師班尼斯特（Barry Bannister）警告標準普爾500指數目前已被高估5％到10％。

道瓊工業指數7日收盤上漲0.17％到27,433.48點、標準普爾500指數也微漲0.06％，以3,351.28點報收，這也讓上述兩大指數連續6個交易日收紅。不過以科技股為主的那指卻下跌0.9％到11,010.98點。該指數6日首度站上1萬1千點至11,108.07點，再度改寫歷史新高紀錄。

總計一周道瓊累計收高3.8％，標普500與那指周線漲幅也都有2.5％。

(工商 )