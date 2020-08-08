台灣東南方海面上的熱帶性低氣壓「TD06」目前持續向北前進，最快今晚將發展為第5號颱風「薔蜜」，中央氣象局對此表示，明天周日還會是好天氣，但到下周一開始，低壓帶受到薔蜜牽引北移，全台都會轉為有雨型態。

氣象局指出，下周一開始到周三的3天內，受到薔蜜所牽引的西南氣流影響，其中周一、周二全天有雨，以中南部與東部最為明顯，北部、宜蘭與花蓮地區也將出現大雷雨，直到周四天氣才會穩定。

臉書氣象粉專《台灣颱風論壇》表示，準颱風薔蜜將在高壓引導下快速往北前進，明天從台灣東方500~700公里海域通過，穿越日本琉球群島西方後，朝南韓一帶前進，雖然對台灣沒有直接影響，但被薔蜜牽引上來的南海低壓將為台灣帶來豐沛雨量。《台灣颱風論壇》補充，受到薔蜜牽引上來的南海低壓強度發展不利，預估會以普通低壓或熱帶性低壓接近台灣，成為颱風機率低，但目前仍無法排除。

(中時新聞網)