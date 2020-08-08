2020 新北市兒童藝術節

為期三週，從7/25一路high到8/16的暑假重要盛會—「2020新北市兒童藝術節」終於來到最後一站，以怪獸為主題的「怪獸訓練島」降臨鶯歌陶瓷博物館，趁著88父親節也是周末假期，兒藝節重頭戲—「玩美島」正式開幕，現場邀請到許多知名團體快閃演出，帶動現場熱鬧氣氛。新北市長侯友宜也到場與民眾同樂，並且為大家報告新北市文創計畫的最新進度。

小小工地主任為市長報告美術館興建的最新進度/中時新聞網攝

【市長與小小工頭合力蓋出美術館 勾勒文化重鎮輪廓】

今天(8日)的玩美島開幕儀式呈現濃厚的工地風格，主要宣傳新北市立美術館的興建計畫，今天由玩美島工地主任向侯市長彙報美術館施工的最新進度，有條有理的說明讓市長讚譽有加。稍後也由市長帶領小朋友與青年藝術家楊瀚橋，在充滿藝術感的鶯歌地形圖上合力蓋出屬於全體市民的新北市立美術館，共創三鶯新風貌。

侯市長向大家說明三鶯文創整合計畫的輪廓/中時新聞網攝

【美術館進度持續更新 推動三鶯文創整合計畫】

侯市長向大家表示，三鶯地區原本就擁有相當豐富的文化底蘊，除了歷史悠久的陶瓷產業外，富饒的人文氣息更是讓新北市選擇在這裡推動文創產業的重要因素，往後將以美術館為主要核心，結合三峽與鶯歌地區資源，花費30億推動「三鶯文創整合計畫」，搭配都市計畫的改變，將三鶯地區打造為文創產業重鎮，市長更希望「讓鶯歌這一個地方，處處都是美術館」，使新北市呈現不一樣的風貌。

市長與小小工頭和青年藝術家合影留念/中時新聞網攝

【兒童藝術節即將進入尾聲 一系列活動將持續至8/16】

這一屆的新北市兒童藝術節大獲好評，開幕當天進場人數即衝破8萬人，而累積到今天為止，線上觀看兒藝節的人數也突破20萬人次，新北市府一共規劃20場以上的精采表演，其中包括知名的兒童劇團如蘋果劇團、好玩的劇團，以及超過20組街頭藝人的演出，另外還有100場以上的體驗活動，讓小朋友接觸多元的藝術教育，也全面開啟感官視野。而不僅顧到小朋友們，9組精美的藝術裝置也讓大朋友能夠盡情拍照打卡，留下滿滿的回憶。

(中時新聞網)