民進黨高雄市長補選候選人陳其邁存款13萬元；國民黨候選人李眉蓁申報的存款竟是「0元」，掀起財產申報「鬼才相信」互批風暴。如今，民進黨立委陳亭妃捲進風暴中，因她在2016年、2017年、2018年、2019年，財產申報幾乎全為「空白」。對此，北市議員游淑慧在臉書加註「＃鬼都不相信」，凸顯事情太荒謬了！

游淑慧指出，民進黨立法委員陳亭妃在2016年、2017年、2018年、2019年，財產申報幾乎全為「空白」。土地、房屋、現金、存款、保險、股票都為0。

游淑慧提問：「先不管她一年超過250萬的薪水那裡去了」。只查核「一，她2016年立委拿了14萬9000票，＃近450萬的選票補助那裡去了？二，2016年立委選舉，她的 ＃政治獻金節餘650萬，又到那裡？三，2018年台南市長初選，＃超過3000萬的花費，又是從哪來？（沒有債權申報）」。

游淑慧強調「對陳委員沒有什麼意見，只是各項財產申報、年年幾乎都是空白，本身就是荒謬無比、鬼都不信的事，但偏偏我們監察院卻相信了。沒有稽查、比對和了解。」

游淑慧質疑「到底那些所謂的『陽光法案』，在我們國家的立法委員的眼中，到底算什麼？

悲哀的國會形象，立委的權柄和對法規的輕視，應該被節制了吧。」

最後，游淑慧譏諷表示：「對民進黨支持者而言，只要顏色對了，什麼都能相信與包容， ＃像極了愛情」。

(中時新聞網)