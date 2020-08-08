台南市立圖書館推出夏日閱讀趴。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

炎炎夏日閱讀正好！台南市立圖書館8日於圖書館前榕樹廣場舉辦「夏日閱讀趴」，活動內容包含好書與文具展、音樂表演、餐飲市集、闖關活動與蝶古巴特、似顏繪、絹印手作體驗等，現場還有好禮大放送，圖書優惠75折起。台南市長黃偉哲也力邀市民一起度過充滿書香氣息的父親節。

今年受新冠肺炎疫情影響，民眾對於衛生防護格外重視，黃偉哲積極向各界募集圖書除菌機，獲得臺南市觀音的家佛學會、兆益國際企業有限公司、台灣星堡保全股份有限公司、名曜聯合會計師事務所、瑞峰建材有限公司及南台彩藝印刷廠股份有限公司，共捐贈8台圖書除菌機。總計目前26間圖書館設有圖書除菌機，供民眾消毒圖書。

黃偉哲認為，疫情期間，很多人都宅在家減少公共空間活動，在滅菌機照顧的空間靜下心來閱讀是非常幸福的，希望學生在暑假期間多念點課外書對學習有很多助益，南市府也希望延續、擴大舉辦這麼好的活動，讓台南市的閱讀活動做得更好。

文化局長葉澤山表示，一年一度的好書交換活動考量疫情後改為常態辦理，台南共有40所圖書館常設好書交換區，由民眾自助換書以分散人流、簡化換書流程，為鼓勵民眾參與，台南市立圖書館加碼推出「換好書抽好禮」活動，其中購書抵用券可以於「夏日閱讀趴」活動現場使用。

(中時 )