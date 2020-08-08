涉嫌收賄的立委趙正日前宇以100萬交保，檢方提抗告成功，法院改判羈押。對此，粉專「罷免王浩宇」在臉書上喊話，要當初立挺趙的民進黨桃園市議員王浩宇出來說話。王浩宇在8日晚間也回應了，表示不懂這個邏輯，並指八德罷西也不是他的選區。

涉嫌收賄向陽明山國家公園管理處壓變更管制區的立委趙正宇，日前被法院裁定以100萬元交保，但台北地檢署向高等法院抗告。台北地方法院8日裁定，改判趙羈押禁見。

針對趙正宇被撤保收押一事，臉書粉專「罷免王浩宇」表示，犯行重大，立委趙正宇撤保收押，並向王浩宇喊話，「當初力挺他的王浩宇，你怎麼說？」

王浩宇晚間則在臉書上回應，「不懂邏輯在哪？八德大溪又不是我的選區，而且我當初是從市長選舉就打陳學聖，跟趙正宇有什麼關係？」

網友們也留言回應，「因為你住海邊」、「議員應該覺得...甘我屁事啊...」；甚至還有網友指出，「有很多人都不是在王浩宇的選區裡，所以意思是說管大海的邏輯才是對的，別人講的邏輯就會出現不是妳的選區了？」

(中時新聞網)