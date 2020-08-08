新北希望市集X淡水咖啡節淡水登場 吳明機現場叫賣拚振興

後疫情時代，小農也要振興，農業局協助農友拓展銷售通路，透過異業結盟、整合行銷等建立「新北希望市集」品牌辦理「淡水咖啡節」，今日在淡水捷運站後廣場隆重展開，新北市副市長吳明機及農業局局長李玟到場擔任一日咖啡師叫賣農產品，現場熱鬧滾滾。

「淡水咖啡節」，現場有手沖咖啡及咖啡知識體驗課程、DIY馬賽克拼貼花瓶教學，民眾逛逛市集的同時，也能參與體驗課程，同時為了響應父親節並振興經濟，帶爸爸前往市集消費（不限金額）或是使用200元面額即送1杯現沖手沖咖啡(或精品咖啡耳掛包)，使用500元面額振興券消費更加贈1包彩田米餅。

吳明機表示，新北市推動希望市集計畫，登山輕軌皆可買菜，希望市集無所不在，「淡水咖啡節」是「新北希望市集」異業結盟的團結展現，並將市集層次提升希望各位朋友能一同支持新北希望市集，振興經濟不缺席。

咖啡爽團隊指出，「咖啡爽節」歷年都是由一群熱愛咖啡的朋友們共同舉辦，異業結盟結合斜槓職人與希望市集讓「淡水咖啡節」更加豐富多元，現場設置超過20個特色咖啡攤位，包含台北知名老店明星咖啡館，也邀請國際咖啡師共襄盛舉，讓本次淡水咖啡節與國際接軌，也吸引市民朋友一同前來共襄盛舉。

此外，現場展售商品還包含斜槓職人團隊準備的手作工藝品、銀飾、皮件等文創商品，以及「新北希望市集」小農直送的新鮮蔬菜、蜂蜜及茶葉等農特產品，透過異業結盟的方式，強化曝光與行銷，創造市集新價值與商機。

(中時 )