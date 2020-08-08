小琉球潮間帶因過度踩踏，7年前開始總量管制，一次最高只能300人進入，不過因遊客暴增，島上亂象不斷。一名曾姓解說員日前帶遊客前往潮間帶時，疑似不滿管制員讓別人插隊，氣得拿觀察箱砸對方頭部而流血送醫，管制員揚言驗傷提告，不排除要全體離職。

小琉球因人潮年年增加，為了保護環境，7年前開始針對杉福、漁埕尾、肚仔坪、龍蝦洞、蛤板灣等5個潮間帶進行人數總量管制，遊客要到潮間帶必須由合格解說員帶隊進入，一團最多帶30人，總量管制300人。

日前曾姓解說員帶遊客前往潮間帶，因為人數已達總量管制標準，被要求等候，疑似發現有後到的解說員被放行進入，質疑管制人員不公平，雙方爆發口角，曾姓解說員拿起觀察箱砸向對方，造成管制員頭部流血送醫。

事後曾姓解說員在臉書PO文，「現在小琉球的潮間帶管理根本是一場笑話！為什麼協會（小球琉人文生態觀光協會）成員可以一次40、50、60個一起進管制站、超過300人也無所謂？未加入協會就受要受到刁難！」他並指控是對方先動手打人。

潮間帶管制員由鄉公所外聘，常遇到導覽員帶超過人數團員硬闖，如今又發生傷害事件。小球琉人文生態觀光協會理事長陳文玉表示，此案件已經回報給縣政府，待縣府進行後續處置。管制員應該會提出告訴，如果沒有解決，大家都不想待了。

有解說員表示，其實大家都很支持總量管制的規定，只是該怎麼做才公平公正，希望公部門出面協調，否則將造成遊客負面印象，對小琉球觀光不利。

(中時 )