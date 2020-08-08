高雄市長補選，國民黨候選人李眉蓁選情一直落後民進黨陳其邁。幕僚寄望韓國瑜站台拉抬聲勢，韓市府時期的前客委會主委黃永卿則透露韓被罷免後的心聲，韓要他轉達「目前靜修很好」。

黃永卿8日在臉書表示，「韓國瑜市長要我特別轉達：非常感謝大家支持與關心，目前靜修很好，也祝大家身體健康，事事如意。」

韓國瑜卸任後，離開高雄返回雲林老家休息沉澱，比較少出現公開場合，至今2個月，黃永卿貼出他跟韓國瑜的合照，身穿白色Polo衫、黑色西裝褲的韓國瑜，看來氣色相當好，黃永卿還說兩人聊得很愉快。

(中時新聞網)