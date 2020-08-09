隨著利率走低、17號公報上路，今（109）年7月1日起，國內保險市場4大新制上路，包括：責任準備金利率調降、調高壽險死亡保障門檻、實施宣告利率平穩機制及保險合約服務邊際（CSM）不能為負數等，影響所及，以往國人最愛買的短年期、高報酬儲蓄險可能將在市場上絕跡，連帶健康險、終身壽險等保費也同聲喊漲，平均漲幅最高可能達30％；在停售與保費調漲心態下，7月之前，已出現一波儲蓄險的搶購潮，對於搶到的人來說「很慶幸趕在停售前買進」，至於沒有趕上的人也無需擔憂和煩惱，小花平台保險顧問提醒，在個人保障規劃上，要按部就班的進行，趁年輕時「超前部署」，切忌盲從跟風、人云亦云，本文將以專業保險角度提出建議：不同年齡層保險該怎麼買？又該如何規劃高CP值的保單？

保險4大新制7／1上路 保費變貴、短年期儲蓄險退場

據了解，自7月1日起，上路的保險新制有4項重點，分述如下：

重點1、很罕見地在年中調降新契約責任準備金利率，一般來說，責任準備金利率會與各保險公司計算新契約保費的預定利率連動，預定利率愈高，保費就愈便宜，反之保費則愈貴；金管會表示，自7月1日起，包括新台幣、美元、澳幣及人民幣等各幣別保單的責任準備金利率全面調降，保費估計將上漲1至2成。

重點2、全名為「最低死亡保障門檻比率」，金管會為了抑制保險公司惡性競爭，調高死亡保障門檻，不僅儲蓄險保費變貴了，平均漲幅高達30％，除了原有的儲蓄功能大打折扣外，未來民眾可能再也買不到短年期的高利儲蓄險，站在保戶的立場，如果想要維持原有的儲蓄額度，就必須同步買更多的死亡保障，相對保費也愈高，有可能因此影響個人投保意願。

重點3＋重點4、在保單定價上，金管會要求保險公司建立「宣告利率平穩機制」，針對首當其衝受到影響最大的利變型保單，宣告利率必須更貼近實際債市利率且保單的「保險合約服務邊際（CSM）」不能為負數；換句話說，所有保險公司推出的新保單都「不能賠錢賣」，預估將減緩對於傳統型保險商品的銷售力道。

保險趁年輕及早部署 不同年齡層不同風險規劃需求

如果你沒有趕上7月1日前的搶購潮，沒關係，從現在開始，事先做好保險規劃降低風險，永遠不嫌晚、永遠來得及，以下小花平台保險顧問針對「年輕小資族」、「中壯年三明治族」及「熟齡樂活族」等不同年齡層提出專業、客觀的規劃建議：

(中時新聞網)