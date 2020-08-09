家裡書櫃已經擺不下你的收藏，讓你不知如何是好？不如考慮一下跨入電子書的全新領域吧！樂天Kobo日前推出了全新入門級閱讀器Kobo Nia，它有何特色，一起來瞧瞧吧！

樂天Kobo入門款閱讀器產品Kobo Nia，搭載6吋Carta EInk防眩光螢幕、重量172克，機殼為經典黑色。對比同為6吋的Clara HD閱讀器，體積略大，背面機身採用近似霧面的設計，略與Clara HD不同，因體積略有不同兩者的皮套無法共用。

樂天電子書閱讀器Kobo Nia （上）與Clara HD閱讀器對比。（黃慧雯攝）

樂天電子書閱讀器Kobo Nia （上）與Clara HD閱讀器對比。（黃慧雯攝）

Clara HD擁有自動調光功能，但Nia不具備。Nia解析度為1024 x 758(212ppi)，Clara HD則是1448 x 1072 (300ppi)。針對Kobo Nia，樂天推出沉靜黑、湖水藍、檸檬黃三種原廠喚醒皮套可供讀者選擇。

樂天電子書閱讀器Kobo Nia （左邊）與Clara HD閱讀器對比。（黃慧雯攝）

Kobo Nia擁有8 GB儲存空間，平均可容納6000本書，並內建OverDrive電子圖書館系統，可借閱圖書館藏的電子書資源；也支援Pocket稍後閱讀功能。台灣售價新台幣2999元，是當前Kobo電子書閱讀器中最平價的款式，一次可將6000本電子書帶著走，當書蟲不用背著厚重書包，更能體些自己，把精力留在發掘書中的黃金屋。

(科技)