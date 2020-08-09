從《海角7號》到《賽德克．巴萊》，導演魏德聖的電影夢愈做愈大，這次他要打造耗資約135億元、4百年前的台灣場景，不只拍電影，未來還要作為歷史性質的園區長期經營。

「相信的人，才看得見奇蹟！」7月31日，導演魏德聖出席知名國際人才育成及企業策略規畫機構、以熙國際「國際菁英學院」閉門讀書會，首次以品牌為題發表演講，演講後回應現場企業家提問，自剖堅持逾20年電影路心境。

以熙國際「國際菁英學院」：以熙國際創辦人鄭宇庭2020年最新規劃的中小企業社群，聚焦品牌、數位轉型和逆境領導3大主題。1年課程共有規劃名人講堂、企業參訪與閉門讀書會等活動，協助中小企業藉此突破成長撞牆期，甚至走向國際。《今周刊》獨家以媒體觀察員身分，持續第一手報導。

確實，對魏德聖來說，如果不相信奇蹟，他不可能一路走到今天。因為從《海角七號》到《賽德克．巴萊》，魏德聖一直在創造其他人不相信的奇蹟。

成名之前，魏德聖就已經在電影界撐了十多年，沒想到覺得自己可以拍片時，台灣電影產業卻跌到谷底，「成本1千萬元，票房1百萬元就開香檳，沒有戰場了。」直到37歲，他娶妻生子，「人生難道就是把希望放在孩子身上，一輩子鞭策他、放棄自己嗎？」魏德聖不願意就這樣妥協，「衝吧！再壞不會比現在壞。」

他拿自己人生對賭的作品是《海角7號》，當時他只拿到約5百萬元輔導金，結果拍片成本花了5千萬元，「朋友說你一定跑（路）。但我說不會，我覺得我拍很好。」結果《海角7號》大紅，魏德聖沒有跑路，還還清了欠債，更一舉成名。

而下一部《賽德克．巴萊》的製作費更要7億元，「每天斷炊，工作人員最後4個月沒領錢，但大家繼續拍。」拍攝過程，魏德聖一路借錢，到片子剪接完，投資才進來，「沒有賺，但是打平。」魏德聖苦笑說。

拍《海角7號》時，團隊約30人；拍完《賽德克．巴萊》，團隊約3百人。

這些經歷讓他發現，不論成就電影或品牌，一人不夠，要一個團隊，「英雄要聯盟才有王國，不是一個軍團單打獨鬥。」

魏德聖的最新計畫，更有著要替台灣電影、甚至台灣人的歷史打品牌的大夢。原來，寫完《賽德克．巴萊》劇本的最後一天，魏德聖內心突然想著：「我的歷史呢？」他開始構思《台灣3部曲》電影計畫，「我只有一個理念：知道從何而來，往哪而去。」

這次光有電影還不夠，還有總預算共135億元的「造鎮」計畫。

「豐盛之城」後壁造鎮 台灣大航海時代場景永留存

「我常覺得做電影好像毛毛蟲，你不斷吃葉子，直到一天，開始吐絲，把自己變成一個蛹。」魏德聖用毛毛蟲來描述電影業，「有天你破蛹而出，化身蝴蝶，但你生命只有7天！」想讓蝴蝶持續綻放的他，計畫透過《台灣3部曲》主要場景，打造出「豐盛之城」文化園區。

《今周刊》第1233期

(中時新聞網)