這波台股創下歷史新高點，但細看類股走勢卻呈現兩極化，電子股明顯強過傳產股。雖然全球疫情肆虐，但科技創新與疫情帶動居家辦公之商機，促使晶圓代工、ＩＣ設計、封測等半導體產業上半年營運表現出色，半年報也繳出不錯的成績單。反觀，塑化、鋼鐵、紡織、汽車零組件等傳產族群，受到油價下跌與封城關係，營運明顯受到衝擊，因此，上半年營收與獲利普遍均較去年同期衰退，同時拖累股價表現。

八月十四日之前，所有上市櫃企業將公布第二季財報，屆時上半年獲利表現就能一清二楚。本期封面故事即從財報出發，分別從不同角度去分析，除了看ＥＰＳ之外，毛利率與營益率的變化，也是攸關廠商本業獲利與競爭力強弱的重要指標。就目前已公告的企業獲利來看，ＩＣ設計族群普遍表現不錯。

ＩＣ設計獲利強悍 義隆拚賺一股本

例如：ＩＣ設計龍頭聯發科受惠於５Ｇ手機晶片出貨成長，以及智慧家庭包括WiFi、PMIC、ASICs等產品復甦，帶動第二季毛利率衝上四三．五％，創近四年半以來新高，ＥＰＳ達四．五八元。展望第三季，公司樂觀看待５Ｇ手機晶片出貨持續成長，營收可望較上季成長二二至三○％、毛利率也有望向上提升。法人看好，聯發科在５Ｇ晶片市占率攀高，紛紛上修目標價，最高上看一二○○元。

除了聯發科之外，面板驅動ＩＣ聯詠、影音晶片瑞昱、高速傳輸晶片譜瑞ＫＹ第二季財報也相當亮眼。其中，譜瑞第二季更大賺一個股本，累計上半年ＥＰＳ已達十八．三三元。法人看好譜瑞明年在Mini LED規格導入iPad及Macbook拉開升級序幕，加上Mini LED滲透率攀升，帶動高毛利率的時脈控制晶片（eDP TCON）平均單價逐年向上，近來也上修目標價至一五○○元，直追矽力ＫＹ與祥碩。

全球觸控ＩＣ龍頭義隆受惠疫情帶動ＮＢ需求強勁，高毛利產品出貨比重增加，促使第二季稅後淨利達九．一八億元，季增一七○○％，年增一一七％，ＥＰＳ達三．一五元，累計上半年ＥＰＳ達三．三三元。展望下半年，公司持樂觀看待，七月營收更衝上十四．六五億元，連續四個月創單月歷史新高。義隆也上調觸控螢幕在筆電滲透率預估，市占率也可望拉升至六～七成。至於指紋辨識部分，公司認為，今年筆電滲透率估達二五～三○％，且高毛利的Match on Chip方案因無須開啟電腦就可達辨識效果，獲各大廠導入。

在觸控ＩＣ與指紋辨識二大產品線成長動能挹注下，義隆預估本季營收介於四六～四八億元，季增二九．九～三五．六％，續創單季歷史新高，估計毛利率將介於四七～四八％，獲利可望同步締造新猷，全年有機會賺進一個股本。就ＩＣ設計股平均本益比在二○倍以上，目前義隆本益比僅約十五倍左右，顯然具有向上拉升之空間，不排除挑戰歷史高點一九七元，往二○○元關卡邁進。

半導體晶圓測試廠欣銓，主要客戶為TI、NXP、STMicro、Infineon等歐美ＩＤＭ大廠。儘管上半年因疫情關係，導致車用電子訂單減少，但因網通、射頻晶片（ＲＦ）需求強勁，促使第二季營收、毛利率表現出色，稅後淨利達四．五六億元，年增七四．八％，ＥＰＳ達○．九七元，寫下歷年新高，單季獲利賺贏去年上半年。（全文未完）

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《先探投資週刊》第2103期

(中時新聞網)