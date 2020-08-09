看見越來越多的可折疊螢幕手機（foldable phone），讓你蠢蠢欲動，想要入手嗎？在相關技術越來越成熟，且市場逐漸做大的基礎上，勢必將會有更多業者投入研發，而Google也在其中！外媒發現了Google目前尚在開發中的可折疊螢幕手機的蹤跡，讓你可以好好期待。

目前，已經正式向市場推出、可量產的可折疊螢幕手機品牌，包含華為三星（Samsung）、（Huawei）、摩托羅拉（Motorola）等等，但據傳LG、蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）等廠商都有類似的研發計畫；不僅如此，微軟也已對外展示過類似解決方案，包含雙螢幕電腦Surface Neo以及雙螢幕手機Surface Duo等等。近日《9to5google》取得一個Android內部文件，當中除了列出已推出的Pixel手機之外，還有多款推出正在研發的機種，亮點滿滿。

文件中列出包含代碼為「barbette」的Pixel 5a，還有passport、aven、oriole這三款設備。其中這三款設備都被標記為2021年Q4，很明顯是指預計推出的時間點，因此aven、oriole被認為是Pixel 6系列手機的代號；而passport這個看起來就很「折疊手機」的名字，則被推測就是Google研發中的可折疊螢幕手機。

關於這款設備，Google高階主管 Mario Queiroz曾對外確認過，Google確實有研發可折疊螢幕手機的計畫，但他也表示Google並不急著想要很快推出可螢幕折疊手機。無獨有偶，LG也曾在2019年初表示過（就是三星、華為公開發表旗下第一款可折疊螢幕手機的時間點），當時推出可折疊螢幕手機為時過早。可以理解的是，可折疊螢幕手機目前都仍有研發上挑戰更大，還有成本、耐用性、市場需求等問題仍待解決與討論。

但就如同跨入4G時代，4G手機也是由貴演進到越來越便宜，再加上系統業者基地台覆蓋率迅速提升，才得以快速普及。在可折疊螢幕手機得市場上，或許也可用類似觀點來看。當投入的業者越來越多、加上研發成本逐漸降低，並且催生出使用者需求後，市場勢必就能乘勢而入。不知道電腦、手機前的你，是不是已經準備好要入手一支可折疊螢幕手機了呢？

(科技)