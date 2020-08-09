在美國政府大幅加徵來自大陸產品的關稅的情況下，組裝業務主要集中在大陸的蘋果處於困境之中。重壓之下的蘋果要走，更確切地說，蘋果在大陸的組裝中心要部分遷移，要進行業務版圖的全球大騰挪。鑒於其數量的龐大和品牌號召力，它的動向對相關國家影響巨大，尤其是對大陸這個當今全球的製造中心。

原來，蘋果手機的組裝業務基本上都是集中在大陸，圍繞著它形成了一個龐大的供應鏈，不僅為大陸提供了上百萬的就業機會，數量不菲的稅收，還大幅提高了大陸相關製造業的技術水平。

在國際營商環境發生巨變的天幕下，聰明絕頂的蘋果公司已經做了兩個大動作：轉移生產能力；在大陸物色下一個富士康。和不少美國企業一樣，蘋果迫於無賴，不得不採取「在大陸，為大陸生產」的戰略。即，在大陸銷售的手機，在大陸生產。

當前，蘋果手機銷售在全球各地的占比是大中華地區占16%，其他地區佔據84%。這就意味著，蘋果公司要逐漸把原來在大陸產能的50%—84%，轉移到其他基本沒有關稅潛在風險的國家或地區。

當然，蘋果公司絕不會一開始就公開宣稱，自己將把在大陸的大部分生產能力轉移出去。如此同時，為了安撫大陸政府，蘋果公司決定提攜一家大陸企業，逐漸接手將會留在大陸的那部分產能的代工廠。為此，蘋果認真進行了一段時間的物色和考察，庫克甚至還在2017年去了立訊精密當時規模不大的昆山廠。

最終的結果是蘋果公司要把深圳立訊精密工業股份有限公司，逐漸打造成大陸本土「智慧電子消費品」的「組裝之光」，作為富士康在大陸的接班人，而且，可能還要在大陸組建清一色本土企業的純紅色供應鏈。

這個秘而不宣的決策，很快得到印證，7月17日，立訊精密發佈公告，將以人民幣約33億元的價格，收購緯創集團的iPhone組裝業務。交易完成後，立訊精密將會成為首家大陸內地的蘋果iPhone代工廠。

這個消息是讓業界人士愕然，因為地處昆山的緯創iPhone組裝廠，在今年5月剛剛宣佈斥資8000萬美元更新設備！這顯然是一個突如其來的變化，沒有蘋果公司的巨大壓力，不可能發生。

如今在蘋果全球戰略的扶植下，立訊精密正崛起為大陸新一代的精密製造或代工業霸主。

(中時新聞網)