熊雖然給一般人平易近人又可愛的形象，但實際上獸性一發可要人命。據《每日郵報》報導，俄羅斯一名11歲小男童為了在同齡女孩面前耍帥，竟然大膽在動物園內的棕熊柵欄前不停做出挑釁動作，甚至擺出Pose要合照，沒想到竟然被棕熊從籠子下方的洞口拖進籠內，被兩隻棕熊「當球玩」後咬爛身體，當場死亡，也嚇壞了一旁的小女孩。

Watch video: 11 year old Russian boy Nikita mauled to death by 2 brown bears trying to take photo at Sochi area zoo https://t.co/6FyNf5E9xZ #Russia — Scallywagandvagabond (@ScallywagNYC) August 7, 2020

報導指出，這名年僅11歲的小男童，在位於素溪達戈米斯（Dagomys）內的度假村小型動物園遊玩時，為了在兩位同年齡的小女孩前展現自己多勇敢，不僅靠近內有棕熊的柵欄，甚至不停在牠們面前做出拍牠們爪子等挑釁動作，還擺出拍照姿勢。

不料，柵欄下方的門竟然沒上鎖，小男孩就突然棕熊拖進去，目擊者指出他被兩隻棕熊當成球一樣，在空中被拋來拋去後，再咬爛男童身體，直到園方人員開槍擊斃棕熊，但男童早已流血過多、當場死亡，只留下血淋淋的屍體。

除了男童之外，在一旁的目睹整個過程的小女孩心理備受驚嚇，事發時大叫找尋父母幫助，但直到園方人員趕到時已太遲。目前心理醫生正努力對小女孩們心理治療，協助她們早日走出創傷。而園方為了檢查安全，已暫時關閉該迷你動物園。

(中時新聞網)