前不久，有人在美國紐約搭地鐵，卻看到讓人臉紅的一幕，對面一名穿白色短裙辣妹，居然將隨身型小電扇夾在雙腿間，對著黑森林猛吹「降溫」，網友看到照片全傻眼，有人驚呼「有味道飄過來」、另有人調侃「空穴來風」。

日前有一名來自紐約的網友在《LiveLeak》分享一段影片，畫面中，地鐵上一名穿著白色連身短裙的黑人辣妹，坐在原PO對面，一手拿著手機玩，另一手拿著手持小電風扇降溫，讓人傻眼的是，她不顧周遭乘客的感受，便將小電扇夾在雙腿中間，對著黑森林猛吹，讓原PO無言地表示「我這邊都聞到味道了…」。

不少人看完覺得辣妹的行徑太誇張，紛紛留言抱怨「喔我的天啊，我一定會按下緊急按鈕鍵」、「她需要更大的風扇吧」、「熱熱的海鮮」、「分享讓大家看到這個問題，喔不對，分享這個是讓人害怕的吧」、「應該是有人把腐爛的魚肉放在奶酪場的味道」、「快吐了，我不敢想像那個味道」。

(中時新聞網)