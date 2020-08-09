大盤7月單月成交5兆3237億是最強而有力的賣出訊號，無論大盤在13000點附近如何強勢，個股題材多有吸引力，都不應該買進任何股票。融資餘額超過12197點水準，來到1497億，籌碼日漸凌亂，連續13個交易日超過2000億成交量，雖然8/6收盤指數與市值再創新高， 13031點之後台股走勢顢頇，後續創不創新高都將出現頭部的第二個高點，然後反轉。

1997年7月、2000年1月、2007年7月單月成交金額都在5兆左右當月指數高點為10113、9753、9807，皆非波段最高點，之後分別漲到10256(下個月)、10393(下個月)、9859(第三個月)，天量之後果然還有天價。波段低點為5422、3411與3955。大盤來到13031點之後，買強勢股是追高、拉回買進就是買弱勢股，強勢股末升段噴出技術面乖離大迅速向下修正；大盤稍微下跌弱勢股率先破底，買進弱勢股是套牢的開始，現在，什麼都不該買。

別隨市場氣氛起舞，任何一次台股天量，一定有人說這次不一樣。確實這次量特別大、價特別高、投資人特別瘋狂都跟之前不一樣，也意味這次累積的量、價、瘋狂程度都是史上最高，史上最大的賣壓正在積蓄當中，行情反轉時徹底宣洩。落後買盤貪婪追價創造天量，天量之後必有天價，天價之後必定天黑。

8/7台積電、聯發科、聯電、欣興成交金額都非常大，市場目光與交易重心就在這裡，當大盤從高檔變盤轉折向下，追高這些股票將嚴重套牢。

台積電集萬千寵愛在一身，7/28創新高466.5元成交778億，絲毫沒有利空的情況下殺出中長黑，7/1~7/27買台積電的人賠錢的時間不超過2天，低接與追高的買盤都很踴躍，不過追在歷史高點的人等了8天都還沒解套，成交量快速萎縮，不論價與量的趨勢都產生變化，利多沒停過走勢卻扭扭捏捏，所有人對台積電最樂觀之時恐怕也最危險。

聯發科打敗高通稱霸大陸手機晶片市場，高檔出利多股價並沒有跟上，典型利多不漲，外資目標價越訂越誇張，為何股價橫盤？因為外資最近7/28~8/6賣超8462張，說一套做一套。700元整數關卡跌破股價轉弱。

聯電股價一飛衝天，股本高達1200億，簡直是連豬都會飛，當行情進行到一定程度，指數創新高後資金積極尋找價值還被低估的股票於是看上聯電，大漲後的聯電價值未必低估，但絕對屬於落後補漲，通常行情快要結束時落後補漲股漫天飛舞。聯電8/6衝高，8/7劇烈震盪，破25元將快速向下修正。

欣興是接棒演出的PCB先鋒，8/5、8/6成交84、79億，價量同步到頂，末升段噴出走勢千萬別輕易相信外資推出的百元不負責任目標價，不只欣興，其它股票也一樣。

受美股大漲激勵，台股8/6開盤氣勢如虹，盤中櫃買指數翻黑無人聞問，中小型股早人氣退燒，大盤從12971點往下震盪百點2600億巨量換手。7月成交5兆已埋下變盤種子，8/7破12850點代表換手失敗，賣壓爭先恐後傾巢而出，下周不論開高開低都是賣，史上最大泡沫行情，現在開始轉折向下，目標10年線9300點之下。

(中華財經台分析師王文良)

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(中時新聞網)