美國總統川普周四（6日）下令45天後禁用微信和TikTok。對此，有分析師擔憂，若情勢發展到蘋果商店不能安裝及使用微信，或大陸不滿展開報復，蘋果手機在大陸銷量恐一夕暴跌90%，因為無法使用微信， iPhone在大陸就幾乎喪失功用。

川普6日簽署行政命令，45 天之後，美國任何民眾或企業不可跟TikTok及其母公司字節跳動、微信及其母公司騰訊有業務往來。此前，他曾表示，TikTok必需脫離大陸母公司才可以在美國營運，否則就封殺，包括可能的買家微軟，都必須在期限前完成交易。

美國財經媒體報導，資深分析師Amir Anvarzadeh表示，不排除一種可能，就是大陸禁止蘋果使用微信，來進行報復，但他認為，在美國11月大選之前，大陸不太可能採取這項反制行動。

Anvarzadeh指出，就像當初美國禁止華為手機使用Google系統一樣，對手機銷量有很大的殺傷力。「若大陸以牙還牙，祭出同樣手段，不允許蘋果手機安裝微信，在大陸就幾乎失去功用，屆時iPhone銷量可能會慘崩90%。

另有專家認為，騰訊和字節跳動在美國的獲利有限，應該不會有太大實質性影響，但美陸緊張關係再度升級，外界必須留意北京政府應對的態度。

(中時新聞網)