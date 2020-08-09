高超音速美國總統專機示意畫面

展望未來，不僅飛彈，連美國總統搭乘的空軍1號專機，都將進入高超音速時代。

據《商業內幕》（Business Insider）與《動力》（The Drive）網報導，美國新創航太公司Hermeus已贏得空軍合約，將研製飛行速度可達5馬赫的總統專機。這款高超音速空軍一號專機從紐約飛到巴黎，只需要90分鐘，而不像現在需要7小時。

儘管由波音747-8改裝的空軍1號專機明年就要交付，但終將由Hermeus的高超音速版取代。Hermeus說，它在設計、打造，並成功測試能推進飛機達5馬赫，也就是時速約3,300英里（約5,310公里）的發動機原型後，贏得了美國空軍的這紙合約。而Hermeus共同創辦人兼營運長舒福德去年說，他們打算未來5年打造出驗證機，約10年代能造出商用客機。

Hermeus在聲明中說，部分專案的重心會放在將美國空軍的獨特要求融入飛機設計上，評估它與既有通信，機場空中指揮基礎設施間的對接能力，為往後的發展奠定基礎，而未來機上將可容納9－19名乘客。此外，聲明指出，5馬赫飛機潛力龐大，可為每年全球經濟成長再貢獻2兆美元（近60兆台幣）。

Hermeus成立於2018年，一直致力研發高超音速客機，而它的設計核心是噴氣式組合迴圈發動機技術，融合了傳統渦輪噴氣式發動機和衝壓發動機的性能。

(中時新聞網)