展望未來，不僅飛彈，連美國總統搭乘的空軍1號專機，都將進入高超音速時代。
據《商業內幕》（Business Insider）與《動力》（The Drive）網報導，美國新創航太公司Hermeus已贏得空軍合約，將研製飛行速度可達5馬赫的總統專機。這款高超音速空軍一號專機從紐約飛到巴黎，只需要90分鐘，而不像現在需要7小時。
儘管由波音747-8改裝的空軍1號專機明年就要交付，但終將由Hermeus的高超音速版取代。Hermeus說，它在設計、打造，並成功測試能推進飛機達5馬赫，也就是時速約3,300英里（約5,310公里）的發動機原型後，贏得了美國空軍的這紙合約。而Hermeus共同創辦人兼營運長舒福德去年說，他們打算未來5年打造出驗證機，約10年代能造出商用客機。
Hermeus在聲明中說，部分專案的重心會放在將美國空軍的獨特要求融入飛機設計上，評估它與既有通信，機場空中指揮基礎設施間的對接能力，為往後的發展奠定基礎，而未來機上將可容納9－19名乘客。此外，聲明指出，5馬赫飛機潛力龐大，可為每年全球經濟成長再貢獻2兆美元（近60兆台幣）。
Hermeus成立於2018年，一直致力研發高超音速客機，而它的設計核心是噴氣式組合迴圈發動機技術，融合了傳統渦輪噴氣式發動機和衝壓發動機的性能。
文章來源：An aerospace startup just won a contract to develop an Air Force One jet that can travel at Mach 5. Here's an early look at the engine that could rocket from New York to Paris in 90 minutes.
(中時新聞網)
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