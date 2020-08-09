東京成田機場最近發生一起靈異事件，當地時間8月5日深夜，公開的航班雷達上顯示，成田機場上空竟出現一架，已經在35年前墜毀的客機飛行蹤跡，且一星期後，就是該架飛機遇難35周年紀念日，種種巧合引發許多猜測，對此日本航空也出面解釋了。
1985年8月12日，日本航空編號「JL123」的班機，從東京羽田機場起飛，預定飛往大阪伊丹機場，但起飛不到1小時，就在群馬縣山脊墜毀，造成520人罹難，僅4人生還，其中包括知名日本歌手坂本九，該空難是歷史上死亡人數最多的單一墜機事件，又稱「大阪空難」。
然而8月5日深夜，許多人在航空資訊App「Flightrader24」上，同時發現了一架編號為「JL123」的日本航空波音777班機，在成田機場地面上滑行；且空難發生後，出事的「JL123」班次編號被取消至今，再也沒有使用，原本該是永久缺號「日航123號班機」，神秘現蹤半小時，引起熱議。
幽靈班機在網路上瘋傳，日本航空解釋是烏龍一場，當時飛機在地面保養維護，需要設定一組航班編號，數字從「0000」到「9999」的任意數字，而維護人員隨意輸入「0123」，雷達才會出現「JL123」的蹤跡，日航也向大眾致歉，表示會要求員工遵守編號規則。
文章來源：yahoo.co.jp
(中時新聞網)
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