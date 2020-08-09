通靈大師江嘉葉。

演藝圈美魔女「東區羅姐」羅霈穎本月3日被發現猝逝家中，享年59歲，好友于美人強忍悲痛，為她打理後事，昨(8日)更有別於前一天的失控淚崩，對媒體透露羅霈穎生前要辦的60歲慶生計畫。通靈大師江嘉葉隨後也透露當天在羅霈穎靈堂看見的感人一幕。

正當于美人與Makiyo受訪時，江嘉葉以通靈觀看，赫然發現羅霈穎站在兩人之間，剛開始她一直搶著想回答，卻發現她說的話沒人聽得到，搖頭探口氣，只好忍住聽她們二人和記者的對答，一邊點點頭。

只要于美人說得正和她意，羅霈穎就露出她一向燦爛可愛的笑容，並且用手輕拍于美人臉頰，表示認同，另外對於要求當天參加者都要盛裝出席，且要陪她到很晚，高興得兩手環抱于美人，還輕吻她的臉頰，姐妹情畫面感人。

另外，江嘉葉更從羅霈穎的靈堂布置，看見她在靈堂中和2位男性年輕帥哥陰魂聊天，江嘉葉有點迷茫不知是何人，請三太子前去了解，才知是羅霈穎新結交的朋友，她說：「看來羅姐待人親切的社交手腕，已應用在她目前的生活上，她喜歡熱鬧，怕孤獨寂寞，應該可以稍解她離開陽間家人朋友的悲傷。」

(中時新聞網)