假如這項爆料屬實，那麼NBA總裁席爾佛也太過「親民」了吧！根據人在奧蘭多隔離園區內的《Yahoo Sports》資深記者海恩斯爆料，某些球員跳過自己打熱線電話匿名舉報違法的程序，直接私下打電話給席爾佛通報園區內的違規行為。

「球員根本無視熱線電話匿名舉報方式，」海恩斯接受《TNT》訪問表示，「不少球員私底下自己打電話給席爾佛，訴說自己在隔離園區內看到的違規行為，這代表球員有多麼容易接觸到席爾佛，也表示席爾佛多麼全心全意替聯盟服務。」

只是這樣「越級」舉報的方式，代表部分球員並不相信熱線電話匿名舉報模式，比起自己匿名舉報可能不被受理，還不如直接找上席爾佛控訴園區內的違規行為，效果還可能比較好一點，問題是有多少球員能有席爾佛的電話號碼呢？

儘管海恩斯形容這是席爾佛多麼具備服務精神的表現，但從另一面來看，也代表聯盟設立匿名舉報熱線，根本不被球員信賴或相信，他們寧願直接找上席爾佛表達不滿，看來席爾佛待在奧蘭多的日子確實很閒，才有辦法這樣接球員電話！

(中時 )