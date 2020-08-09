究竟男女吃飯時，到底該由男生請客，或是男女各付各的「AA制」一直爭論不休，前幾個月更在PTT掀起論戰。一名男網友圖驗證PTT鄉民的說法可信度，利用交友軟體，3個月來一共約了19位女生進行吃飯聊天「社會實驗」並測試後續反應，結果出爐後，引起網友討論，其中「第15號」女生被大家讚不絕口。

男網友秉持著3個原則「不會主動提及要請客，單純測試女方反應」、「若女方猶豫不決，他會請對方付一點意思意思」、「若對方裝死不付錢，他也會直接幫忙買單」，針對女生對於AA制的反應進行了社會實驗，並在PTT男女版PO出實驗結果，結果一共有10名女性主動付錢，2個沒付錢直接走出門口，剩下7個則是看到男方沒有買單後，找藉口沒付錢，或是心不甘情不願掏出錢包付款。

原PO表示，不少不甘願自己出錢的，回家就發現自己被對方封鎖或已讀不回，其中11號女生要求他先出錢，下次請回來，結果剛分開就被封鎖；主動付錢的則有幾個到現在還維持友好關係。其中第15號女生由於沒有零錢，看到他幫忙出時，不斷道歉表示自己下次一定會還，更在原PO生日當天親手做了餅乾祝賀，並約出來公園見面，目前相處得非常愉快。

原PO說，自己三個月觀察下來，女生絕對不是PTT鄉民所講的碰到AA制就翻臉，還是有不少女生很爽快自己掏錢，但他也同意的確有少部分女生藉由觀察男方大不大方來佔便宜，若發現好處不夠就不會繼續相處。他指出，不論男女，AA制其實不是重點，重點是對方值不值得你付出，「計較到底的AA制不會讓彼此關係更平等，互相體諒的AA制可以讓彼此關係更圓滑」。

鄉民看到後也大讚：「邏輯很清楚，讚」、「親身實驗給推」、「沒請客就封鎖也太瞎了」、「推，比那天整天仇女的好太多」，不少人更紛紛大推15號女生：「15號好可愛啊，希望原PO能跟她在一起」、「15號個性太棒了」、「可以詳細介紹15號嗎XD」、「她不一定對你有愛，但她有把你放在心上」、「15號你值得擁有啊」，對此原PO也表示15號女生人真的不錯，有點天然呆又很活潑。

(中時新聞網)