台大公衛學院與彰化衛生局在6月合作，進行「萬人血清抗體檢測」，結果發現有部分受測者「曾感染新冠肺炎」，推測可能有無症狀感染者在社區內活動。曾擔任民進黨國際部主任的醫師林靜儀表示，這顯示全民戴口罩、勤洗手和避免人潮聚集的政策有效。

林靜儀在臉書貼文指出，這表示全民戴口罩勤洗手和避免人潮聚集的政策有效。不然為何沒有爆發群聚感染。而且社區中曾有感染者，2月時台商和司機事件，不就已經知道了，在農曆年前可能就有感染者進入台灣了嗎？

林靜儀認為，「萬人篩檢」對曾居家檢疫、居家隔離的個案和醫護人員、長照人員等高風險族群進行抗體檢查，所以這不是普篩。另外，此次篩檢從6月開始採檢然後分析到現在，那每天2000個入境者和目前仍在隔離的境外返國者，真要檢查，要做到什麼時候？不要忘記你説的「普」篩，除了檢驗機器之外，還要醫療人員的人力。

林靜儀甚至質疑，6月、7月驗到抗體，代表的可能是3、4月時的感染，而且他們還自己好了，而且也沒有造成社區感染，那還在危言聳聽什麼？

林靜儀在底下留言補充說：「剛剛看到中央社的新聞，彰化縣與台大公衛這次的『萬人篩檢』目前篩檢數是『將近3千人』......。」

有網友質疑，「我比較好奇，拿國外回來居家檢疫的人做樣本，來推論台灣有沒有本土感染？這是不是搞錯了什麼？誰能保證國外回來的人沒症狀都是沒感染過的？我的IgG抗體也是陽性（高醫檢驗），兩次PCR都是陰性，那我算本土感染案例？」林靜儀回：「有道理」。

(中時新聞網)