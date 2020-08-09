士林陽明戲院陪伴不少人青春歲月，自去年9月中暫停營業待改建後，不少在地人感嘆老戲院走入歷史。近日網友將戲院已開始拆除的照片po上網，立刻引起熱議討論，網淚表示「滿滿的回憶啊！」

據有70年歷史的士林陽明戲院，近日已開始拆除作業。（照片/《我是北投人》授權提供）

一名網友(8日)在《我是北投人》粉絲團投書表示「滿滿的回憶，士林陽明戲院拜拜了！」網友紛紛留言表示「滿滿的回憶」、「高中的回憶」、「我在這裡看了三次鐵達尼號⋯」、「再見了！還記得唱國歌時的電影院」、「昨天經過已經拆了默默的濕了眼眶」，不過另有網友表示「要變電影商場，很期待」、「改一改也好，兩年前去看片，直接包場...浪費了這麼好的點」。

士林陽明戲院改建，大型挖土機已進駐拆除工程。（照片/《我是北投人》授權提供）

位於北市士林文林路上的陽明戲院，是1949年開始營業，也是北市最悠久的戲院，當時開業後，吸引大批人潮，及帶動周邊攤商、店家生意，而後才有士林夜市。隨著時代環境改變，老闆也將戲院轉型，未來會以9層樓高的商場型態，大約2至3年後和民眾見面。

士林陽明戲院改建，大型挖土機已進駐拆除工程。（照片/《我是北投人》授權提供）

《中時新聞網》記者走訪陽明戲院，四周圍上工程圍籬，可見大型挖土機進駐已動工拆除，詢問附近攤商表示，這兩天開始拆除的，記者詢問戲院改建是否有受影響?老闆坦言生意至少減少二至三成。

(中時新聞網)