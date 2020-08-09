中國國家鐵路集團有限公司指出，7月全大陸鐵路固定資產投資完成671億元（人民幣，下同）、年增率達3.6％，其中基建大中型項目投資完成499億元，年增11.3％，且截至2020年7月底，全大陸鐵路營業里程達到14.14萬公里，其中高鐵3.6萬公里。

中國國鐵集團建設部有關負責人介紹，7月以來鐵路部門加大重點工程項目施工力道，在部分新線順利投產部分，上海至蘇州至南通鐵路、安順至六盤水高速鐵路，分別於7月1日、7月8日按期開通營運，完善區域路網結構，為沿線經濟社會發展注入新動能。統計截至7月底，今年全國鐵路已投產新線1310公里，其中高鐵733公里。

據中國政府網報導，另外在建專案包含京沈客專北京朝陽至承德段；北京至雄安新區城際鐵路河北段；銀川至西安高鐵；合肥至安慶高鐵；淮安至鎮江鐵路；太原至焦作高鐵；福州至平潭鐵路，格爾木至庫爾勒鐵路新疆段等項目建設進展順利，預計年底開通運營。

此外，川藏鐵路的拉薩至林芝段、中老鐵路國內段、鄭州至萬州高鐵等專案部分控制性工程也順利完工。

(旺報 )