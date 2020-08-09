黃偉晉9日舉行「背光旅行」音樂會第二場，邀來邱鋒澤擔任嘉賓，兩人合作〈斷訊〉〈前任〉，都是首次公開完整的在粉絲面前演唱。之前練團時，邱鋒澤開玩笑說：「其實我替他有點擔心，怕他太情緒化，因為我們終於要互大尬了。」黃偉晉說：「我就是想讓兩天都有買票的粉絲值回票價啊。」

邱鋒澤在練團時開玩笑說：「我們交往交很久了，我怕他太情緒化，因為我們終於要在音樂會上互尬了。」原因是這首歌從來沒有在粉絲面前公開正式演唱過，而黃偉晉也說道：「我們故意在粉絲面前HOLD很久，都沒有正式的、完整的唱過〈斷訊〉這首歌，就是要留在音樂會上唱第一次。」

黃偉晉當天與現場的粉絲一起祝黃爸爸「爸親節快樂」，他也感性的說：「前年的音樂會唱的都是別人的歌，一路上有很多人的幫忙，我也慢慢的創作好不容有了一些作品，可以在今天唱給大家聽。」講到哽咽落淚「我是一個很懶惰的人，但對唱歌一直很有憧憬，不過我一直沒有去做，所以我覺得今天能夠走到這裡，是很多人一路上的幫忙。看到台下的你們，從前年有來，今晚也有來的，希望這兩年你們沒有白等，看到你們還在這裡，我真的很開心也很感動。」

(中時 )