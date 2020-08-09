吳克群擔任Hit Fm聯播網8月hito大台柱，發行新專輯《你說 我聽著呢》，日前來到「翹班DJ」GJ蔣卓嘉節目宣傳，首度訪問吳克群的GJ蔣卓嘉也邀請吳克群一起合唱GJ自己非常喜歡的〈沒關係〉，吳克群也說，「當然可以」，兩人在吉他伴奏下同台合唱〈沒關係〉，出乎意料的兩人聲線非常和諧。

吳克群展開《你說 我聽著呢》社會影音小說計畫，不斷探索一個又一個讓他著迷並關心的社會議題，其中讓「翹班DJ」GJ蔣卓嘉最有印象的就是吳克群訪問王建民、林書豪的影片，看到這些名人不為人知、鮮少人懂的一面。

吳克群提到，就像他專輯裡最喜歡的一首歌〈丁達爾的光〉，當一束光線透過膠體，從入射光的垂直方向可以觀察到膠體裡出現的一條光亮的「通路」，這種現象就叫做「丁達爾現象」。而要看見這個光，必須透過「膠體」，吳克群說，每一個人的成功，都經由汗水、淚水積累而成。我們有過淚水、汗水成為「膠體」，我們的努力才能被看見，我們的光才會被看見。聽眾也從吳克群的談話中紛紛表示：「今天中午就喝吳克群的心靈雞湯喝到飽」！

(中時 )