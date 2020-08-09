「PChome」歡慶20周年，8月15日將在台北小巨蛋辦趴，邀來庾澄慶（哈林）、周湯豪、畢書盡、A-Lin、9m88、閻奕格及嘻哈天團頑童MJ116、八三夭等三王三后兩天團豪華卡司攜手攻蛋。門票於下周二開賣。哈林分享20歲做過最瘋狂的事，他笑著表示：「我記得當時在去當兵前的最後一場演唱會上，我跟夥伴們曾經開著大卡車上面載樂器到現場，當時車後面還有一隻怪手蠻嚇人的，但現在想起覺得很瘋狂！」

A-Lin堪稱網路購物達人，舉凡生活用品到工作上用的攝影器材及錄音器材都靠線上購物，貴為天后的她還曾在網路上買自己演唱會的門票，她笑說：「基於『親手買的禮物』這個原因，我自己決定下單買來送給朋友去看！」

頑童MJ116曾在3年前寫了一首〈2030〉送給20歲的自己，更是記錄20歲小夥子如今變成30歲輕熟男的心路歷程，「2030，裡面的20就是指20歲的我們，這首歌有趣的地方是滿30歲的我們在對20歲的我們的一段對話，也是對自己最真誠的告白！」談到20歲曾經做過最瘋狂的事？他們笑說：「立志當個饒舌歌手算瘋狂嗎？」

(中時 )