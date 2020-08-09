今年第5號颱風「薔蜜」於今（9日）凌晨2時生成，中央氣象局對此表示，今日還會是好天氣，然下周一(10日）起，開始，低壓帶受到薔蜜牽引北移，全台都會轉為有雨型態，預估雨會連下3天，直到周四天氣才會穩定。

輕颱「薔蜜」生成！9日2時的中心位置在北緯21.0度，東經126.1度，以每小時38公里速度，向北進行。中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風暴風半徑 80 公里。

今日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，清晨至上午中南部沿海地區有零星短暫陣雨，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海地區及恆春半島有長浪發生的機率，請注意。

各地白天高溫多在33至35度，中午前後金門縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台北市、新北市、宜蘭縣地區為黃色燈號，有局部36度以上高溫發生機率，提醒民眾避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水分、慎防熱傷害。

氣象局指出，下周一開始到周三的3天內，受到薔蜜所牽引的西南氣流影響，其中周一、周二全天有雨，以中南部與東部最為明顯，北部、宜蘭與花蓮地區也將出現大雷雨，直到周四天氣才會穩定。

空氣品質方面，今日天清晨至上午環境風場仍為偏東風，因風速較弱，西半部擴散條件仍差；中午起逐漸轉為偏南風，西半部擴散條件好轉，空氣品質漸佳。宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級。

(中時新聞網)