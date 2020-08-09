【1】北市府清晨突襲 准大巨蛋復工

台北大巨蛋因79處主要構造未按圖施工，2015年遭柯市府以違反《建築法》勒令停工，遠雄集團申請第3次變更設計，市府7月核准後，遠雄提出復工申請，歷經5年3個月停工期，北市府史無前例，在8日清晨6時41分對外宣布同意復工，大巨蛋預定2021年底竣工。

【2】長榮華航類出國 向爸爸告白

各國因應新冠疫情進行邊境管制，旅客悶了近半年都無法出國，長榮航空規畫BR5288（我愛爸爸）類出國專案航班，吸引許多航空迷與親子檔捧場，飛機昨載著309名旅客起飛環島，在空中歡度父親節。長榮表示，內部有在評估推出其他假日的類出國行程，更考慮從南部起降，但一切還在規畫中

【3】遭美制裁 陸港官員嘲諷反擊

美國7日宣布制裁11位陸、港官員，多個當事部門及官員昨做出回應。港中聯辨主任駱惠寧表示，被列入名單正說明「我為國家、為香港做了我應該做的事情」；他稱在國外沒有一分錢資產，制裁是「白費勁」，還諷道「我可以向川普先生寄去100美元，供其凍結之用」。港特首林鄭月娥則酸美國公開她的個資但住址出錯，而其訪美簽證效期到2026年，既然不嚮往到美國，已可主動註銷。

【4】再生能源併網大挑戰 撬動綠能商機

能源進口度依存度高達98%的台灣，啟動能源轉型腳步訂定再生能源2025年占總發電量20%，但綠能的間歇性對穩定供電是一大挑戰。對此工研院已結合產官學，在台電內成立「再生能源發電系統併網技術規範委員會」，對現行併網制度提出意見，交由監管機構執行，以確保大量再生能源併網時的供電穩定。

【5】羅霈穎冥誕趴 好友要她不孤單

59歲「東區羅姊」羅霈穎3日驟逝，前晚進行引魂設靈儀式，8日頭七法會後，下午4點開放各界弔唁。羅霈穎生前最疼愛的Makiyo與經紀人Ivy昨輪班在靈堂當招待，于美人、檢場、李翊君夫婦、葛蕾、陳凱倫、孫德榮也到場悼念。

(中時新聞網)