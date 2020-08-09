高市長補選超級黃金週！3黨大咖盡出 獨缺韓國瑜

高雄市長補選，選前超級黃金週，9日星期天，民進黨方面，副總統賴清德要跟陳其邁大進場造勢，吳益政也請台北市長柯文哲參加反空污大遊行，李眉蓁則是要去市場掃街，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕都會陪同，漢子燕子都來了，獨缺禿子韓國瑜，競選團隊說，會盡快敲定站台時間，前副總統吳敦義也說話了，透露至今沒有輔選行程，他說江啟臣不是陌生的人，但至今都沒有安排。

陳其邁競選廣告：「一個合格的市長要誠懇。」高雄市長輔選，民進黨候選人陳其邁，找來黨內黃偉哲等明星縣市首長推出競選廣告，選前超級星期六正逢父親節，跟競選團隊成員帶小孩，一起享受親子早餐。

陳其邁：「希望說父親有一個平靜的晚年。」希望父親開心生活，陳其邁9日也要舉辦造勢活動，賴清德要來大進場，桃園市長鄭文燦，等4位縣市首長幫忙站台，大陣仗。

國民黨李眉蓁同樣行程滿檔，但外界最關心的是，韓國瑜會是壓軸輔選大將嗎？

韓國瑜父親節當天在臉書poQ版圖，說自己白了一點也胖了一點，就是頭髮還沒有長回來，祝福大家，88節快樂！招牌韓式幽默，「前韓市府小內閣」客委會主委黃永卿，也在個人臉書PO出和韓國瑜合照，幫忙轉達非常感謝大家支持與關心，目前靜修很好，也祝大家身體健康、事事如意，地點就在維多利亞校園。

李眉蓁9日市場拜票，侯友宜、盧秀燕都來陪同，獨缺韓國瑜。李眉蓁團隊發言人呂謦煒：「還需要更進一步評估跟安排。」

前副總統吳敦義：「江啟臣並不是陌生的人，如果有提我當然可以考慮，行程上的安排，可是到現在為止，沒有這樣的安排。」

韓國瑜何時出席不確定，前副總統吳敦義則是完全沒受邀，整個人氣噗噗，說完話扭頭就走。國民黨輔選喬不定，李眉蓁又突然提出海水沖馬桶證件，讓陳其邁忍不住開酸。

陳其邁：「搖頭，沒辦法。」

李眉蓁：「為什麼就要跑來扯後腿。」

藍綠針鋒相對，看在民眾黨吳益政眼裡。吳益政：「也是要跟每一個爸爸說，民眾黨高雄市長候選人，我們都是爸爸…」才一開口就說不下去，接著突然情緒崩潰，「每個高雄人都好辛苦，高雄真的好辛苦喔」，希望台灣不要再政黨對立，吳益政爭取中間選民認同。

9日同樣台北市長柯文哲來站台，舉行反空污大遊行，壯大聲勢，高雄市長補選超級黃金周，三黨大咖輔選全力搶票。

(中時新聞網)