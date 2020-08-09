尤文圖斯上月27日在義甲締造聯賽9連霸紀錄，但短短兩周之後，本月8日就宣布開除61歲總教練薩里(Maurizio Sarri)，改聘41歲前義大利國腳皮爾洛(Andrea Pirlo)。薩里去年才從英超切爾西轉投尤文，簽約3年。

雖然摘下聯賽冠軍，但義甲本來就沒人踢得贏尤文，他們在封王的前幾戰敗多勝少，義大利盃決賽輸給拿坡里，歐冠16強爆冷被里昂淘汰。尤文8日在歐冠以2-1踢贏里昂，但兩戰合計的客場進球數輸給里昂，無緣8強，賽後尤文就開除了薩里。

薩里是義大利人，出身於銀行業，1999年開始擔任足球教練，在聯賽打滾十多年終於升到義甲。尤文聲明感謝薩里的貢獻，稱讚他從低層級聯賽一路爬上義甲的精彩旅程。

新帥皮爾洛幾年前效力過尤文，踢了164場，參與4座義甲聯賽冠軍，球團通常喜歡這樣的人。尤文聲明表示：「選擇皮爾洛是順理成章的結果，他為我們踢過球，一直都與我們保持連結。我們相信他身為教練也會有偉大的成就。」

(中時新聞網)