立委爆發貪瀆案，前時力主席徐永明也涉入其中，重創時力。台灣高等法院日前裁定，徐永明80萬交保，而過去徐永明針對SOGO案在質詢時痛斥經濟部的內容也被翻出，對比現在捲入涉賄風暴，格外諷刺。

檢調大動作偵辦立委涉貪案件，其中SOGO案有多位立委因為收賄款而遭到收押禁見，徐永明是唯一交保的嫌疑人，而其「期約涉貪」的關鍵LINE對話也隨之曝光。

趨勢民調總經理吳世昌曾傳LINE給徐永明說「幫你要了10意思一下」，徐已讀後則用「饅頭人比讚」貼圖回傳。檢調分析後指出，對話中的「10」代表著10萬元，「饅頭人」貼圖意指接受賄絡交易，也成了「期約收賄」關鍵證據。

回顧2018年時力在立院針對《公司法》提案指出，公司執行業務致特定股東利益遭受不公平之侵害，法院得依受侵害股東之請求賠償、撤銷董事會或股東會之決議等。據《今周刊》報導，當時徐永明痛斥經濟部的作為讓人質疑，「經濟部是不是遠東集團與徐旭東開的」，否則為何想盡辦法開後門，讓已確定違法的公司不用撤銷登記。

民進黨立委柯建銘回擊，SOGO案已由法院判定，難道修法可以改變一切？認為大家打著打擊財團的口號在掩護對造，判決輸贏已定，大家還吵什麼？

(中時新聞網)