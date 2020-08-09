中信金控法務長鄧彥敦因涉紅火案，去年他獲判無罪確定後，主張受冤關押120天，向台灣高等法院聲請刑事補償60萬元，台灣高等法院審酌他羈押時年薪1800萬元，羈押期間受到精神上之痛苦、名譽減損，裁定補償48萬元。

檢方指控，時任中信金法務長的鄧彥敦，涉及紅火案，造成中信銀行及股市投資人權益受損，起訴鄧男，但高院更一審認為鄧他被接受轉投資案的法律諮詢，不負責執行，且沒有證明與紅火案有因果關係，改判無罪，檢方提上訴，去年被最法院駁回，鄧獲判無罪確定。鄧去年也已回任中信金法務長。

今年2月，鄧向高院聲請刑事補償，指他無辜遭押，經媒體報導，致他及妻兒身心名譽遭受極大損傷，以他自2006年10月19日起至2007年2月15日止，共計受羈押120日，聲請每日補償5000元，共補償60萬元。

高院日前開庭，鄧向法官表示，他沒做壞事卻被捲入官司，讓他身心受煎熬，聲請每日5000元的刑事補償。

但高院認為，鄧雖聲請以每日5000元之法定最高標準補償，但審酌鄧受羈押前之學經歷、受羈押時擔任中信金控及中信銀行法務長等要職，年薪約1600萬元至1800萬元，及其受羈押期間所受精神上之痛苦、名譽減損情形，裁定每日補償4000 元，共補償48萬元。依法，若鄧不服，可再向司法院刑事補償法庭聲請覆審。

(中時 )