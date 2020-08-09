07：24台東規模3.8地震 最大震度台東、高雄3級 08:162020/08/09 中時新聞網 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 07：24台東規模3.8地震 最大震度台東、高雄3級。(氣象局 地震報告) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東縣海端鄉今天早上7時24分發生規模3.8的地震，地震深度6.4公里，最大震度3級，震央在台東縣政府北偏西方28.3公里。各地最大震度為：台東縣、高雄市3級，花蓮縣1級。 (中時新聞網) #地震 #台東 #規模 #3.8 #最大震度 也許您會感興趣 生活熱門新聞 台大公衛學院證實 彰化萬人檢測「確有抗體陽性者」：症狀不輕 - 生活 社區危機？彰化萬人檢測爆「多人曾染新冠」 彰衛生局長14字洩謎底 - 生活 香蕉營養價值高 但3種人少吃為妙 - 生活 第5號颱風「薔蜜」凌晨2時生成！下周一起雨連下3天 - 生活 AA制讓女生翻臉？他3個月狂約19女實測結果驚人 15號女讓網戀愛了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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