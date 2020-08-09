美日政相繼來台參訪及引唁，入境台灣統統不用居檢隔離，有違中央流行疫情中心規範的防疫SOP，引起外界強烈批評。衛福部長陳時昨(8日)面對質疑回應說，若參訪團發生感染會負起責任。不過，學者包正豪直言，聽不懂陳時中的邏輯，若真出問題，那引咎辭職就是基本款。

美國衛生部長阿札爾與日本弔唁團今訪台，由於兩者都不需居檢隔離，外界質疑防疫恐會出現漏洞，陳時中昨出席肝基會26周年慶生會時被問到，「美日政要來台免隔離，感染您要負責嗎？」他隨即回答：「對，我要負責。」

淡江大學教授兼全球發展學院院長包正豪在臉書上表示，他自承無知，完全聽不懂陳時中的邏輯。不過退一萬步來說，縱使陳時中的那一連串鬼話都屬實，倘若還是有問題，陳時中到底要怎樣負責？不要說，引咎辭職，那個是基本款。他還在文末加注「講說要負責的人都不負責」。

對於阿中部長有感染會負責的說法，網友們頗不以為然，「因為根本沒有邏輯…」、「講這句話，好像賭徒。若感染致死，他是要怎麼負責？」、「我完全也看不懂他在講什麼…出事他負責 來得及嗎」、「你怎麼負責？切腹嗎？請説清楚講明白！」、「到時恐怕引咎辭職，都平息不了。」、「大的責就是代罪羔羊下台，也改變不了事實！」、「第一次掉眼淚，就看出這人格調」、「讓他升官就是民進黨負責的方式」。

(中時新聞網)