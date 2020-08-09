退役老將奧克利(Charles Oakley)與尼克老闆多蘭(James Dolan)的風波已平息兩年，奧克利仍餘恨未消。當時聯盟請麥可喬丹(Michael Jordan)出面調解，奧克利只好接受但很不滿意，他本月8日甚至向媒體表達對老戰友喬丹的失望。

奧克利對VLADTV說：「喬丹不應插手管這件事，他幫不上忙的。他現在是個老闆，我們有過對話，但他幫不了我，因為他是老闆那一國的，而我只是個普通老百姓。他說什麼也無法改變事實。」

昔日喬丹、奧克利兩人在公牛的交情還在，奧克利失望的是身為老闆的喬丹已經不可能與他有相同的立場。「我很高興喬丹總是願意幫我，但這件事百分之千都是多蘭的錯，他還沒有受到懲罰。」奧克利後來控告多蘭誹謗、襲擊、非法拘禁，但都沒有成案。

喬丹成為老闆之後，勞資立場互換，無形中拉開了與昔日幾位朋友的距離，像是巴克利(Charles Barkley)不再跟他友好。反而是一些晚輩，包括詹姆斯(LeBron James)的幾位球星出來力挺奧克利，格林(Draymond Green)還痛罵多蘭像個白人奴隸主。今年3月，多蘭成為第一個染上新冠肺炎的聯盟老闆，有球迷嗆說就是報應降臨了。

(中時新聞網)