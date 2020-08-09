20200808中天新聞 小琉球潮間帶太夯！ 導覽員、管制員大打出手

因新冠肺炎影響無法出國，國內出現報復性旅遊，全台各地景點都是人，也因此亂象叢生，屏東小琉球也不例外。小琉球潮間帶7年前開始總量管制，一次最多300人進入，一名曾姓導覽員日前疑似不滿管制員讓別人插隊，雙方爆發衝突，氣得拿觀察箱砸對方頭部而流血送醫，管制員揚言驗傷提告，導覽員則反控對方先動手。

小琉球潮間帶因過度踩踏，7年前開始針對杉福、漁埕尾、肚仔坪、龍蝦洞、蛤板灣等5個潮間帶進行人數總量管制，遊客要到潮間帶必須由合格導覽員帶隊進入，一團最多30人，總量管制300人。

據了解，6日晚間6時許，杉福潮間帶爆發導覽員和管制員肢體衝突，曾姓導覽員因為人數已達總量管制標準，被要求等候，但他卻發現疑似有後到的導覽員被放行進入，質疑管制人員不公平，雙方爆發口角，曾男拿起觀察箱砸向對方，造成管制員頭部流血送醫。

事後曾姓導覽員在臉書PO文，「現在小琉球的潮間帶管理根本是一場笑話！為什麼協會成員可以一次40、50、60個一起進管制站、超過300人也無所謂？未加入協會就要受到刁難！」，他並指控是對方先動手打人。

小琉球自然人文觀光協會理事長陳文玉則表示，此案已經回報給縣政府，待縣府進行後續處置。管制員應該會提出告訴，如果沒有解決，大家都不想待了。

(中時新聞網)