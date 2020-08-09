T.J. Warren gets PTS 37, 38 and 39 in CLUTCH fashion. #IndianaStyle pic.twitter.com/d8gOArckjO — NBA (@NBA) August 9, 2020

前役因傷缺陣的湖人「小皇帝」詹姆斯，9日宣告傷癒復出，就拿全隊最高的31分，外加8籃板、7助攻，可惜溜馬前鋒華倫完全把他比了下來，最後關頭連拿7分，其中包含最後9.9秒的致勝三分球，帶領溜馬116比111爆冷擊敗湖人。

儘管安東尼戴維斯仍陷低迷，湖人仍靠詹姆斯、庫克、霍華等人火力勉強支撐，可是復賽階段火力相當驚人的華倫，仍在比賽最後關頭連進兩球，幫助溜馬打到最後50.2秒，取得111比108領先，湖人只能嘗試三分球，可惜庫克沒有投進。

溜馬也沒喊出暫停，直接放給場上球員決定勝負，沒想到華倫又在最後9.9秒投進三分球，一口氣連拿7分，詹姆斯雖在最後7.5秒投進三分球追近，可惜最後4.2秒，歐拉迪波站上罰球線，穩穩兩罰俱中，直接宣告湖人已無追上希望。

曾在復賽寫下單場53分紀錄的華倫，全場投22中15，含三分球投8中5，最後攻下39分，繼續展現過人進攻能力，溜馬主控布羅格登也拿24分，歐拉迪波22分；湖人落敗另一主因是安東尼戴維斯持續低迷，全場投14中3、僅拿8分。

(中時 )