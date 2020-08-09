大陸短影音分享平台「抖音」國際版「TikTok」據傳出現新的追求者，美媒《華爾街日報》引述消息人士指出，社群網路平台推特（Twitter）正在和TikTok進行「合併」的初步洽談。

綜合美國「財經內幕」（BusinessInsider）新聞網站、科技新聞網站The Verge引述《華爾街日報》（Wall Street Journal）報導，消息人士指出，TikTok及推特兩大社群平台正在就合併TikTok美國業務進行初步洽談。

目前尚不清楚推特和TikTok的合併協議內容為何以及合併價碼，同時也不清楚推特會否決定收購TikTok，不過《華爾街日報》指出，推特達成協議的機會並不大，因為推特的市場規模較微軟小的多，消息人士指出，推特市值約290億美元，微軟市值達1.6兆美元，因為規模小的多，推特認為自己不太可能面臨像微軟或其他買家一樣程度的反托拉斯安全審查，不過也正因為規模較小，推特不太可能像微軟那樣提出為數不小的併購金額。

美國總統川普6日正式下達行政命令，禁止美國企業和TikTok母公司「字節跳動」（ByteDance）進行交易，命令將於45天內生效。

微軟（Microsoft）是至今唯一一家公開承認正在和字節跳動進行收購洽談的美國企業，美媒日前披露，微軟對TikTok的收購價格介於100億美元（約新台幣3000億元）至300億美元（約新台幣9000億元）之間，微軟先前公開表示，目標在9月15日以前完成交易。

針對《華爾街日報》報導，推特及TikTok都拒絕回應。

(中時新聞網)