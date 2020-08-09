田中美奈實身材火辣。(圖／翻攝自IG)

日本前TBS當家主播田中美奈實進演藝圈前就人氣火紅，不僅外型甜美還有巨乳身材，更是畢業名校的高材生，被譽為「最美女主播」，現轉往戲劇圈表現亮眼，去年更推出首本寫真集，讓她一脫爆紅，登上性感女神寶座，身價暴漲，與廣瀨鈴、桐谷美玲等一線女星相同等級。

田中美奈實寫真大賣，讓她奪下寫真女王寶座，日前她演出改編天后濱崎步半自傳小說的深夜劇《M我珍愛的人》，扮演獨眼女秘書成功搶鏡，讓她人氣再上一層樓，而上月日本公布一項廣告界調查，針對2千間公司意見，田中美奈實力壓過人氣偶像HKT48出身的指原莉乃與女星濱邊美波，成為「最想啟用拍攝廣告的女藝人」冠軍。

而她的廣告身價沒因疫情影響，更漲了一倍，到3千萬日圓(約新台幣848萬元)，與廣瀨鈴、桐谷美玲等一線女星相同等級，人氣居高不下。而日前她也替雜誌拍攝迷你寫真，穿上性感內衣的她，爆乳露深溝，另外她穿上白色連身高衩衣，轉身挺出渾圓美臀，前凸後翹S曲線相當火辣，寫真販售同樣賣到缺貨。

(中時新聞網)