高市長補選將在15日登場，最後衝刺階段，三位候選人交鋒僅停留在隔空互摃，傳統選前倒數的大型動員造勢，在這場補選中也全熄火，選情相當冷。然而，挺韓五虎將之一的「杏仁哥」吳育全自掏腰包，租宣傳車播放各種民進黨候選人陳其邁的相關畫面，逆向操作宣傳，並訴求反貪腐，挺清廉執政。

高雄市長補選投票前的黃金周六，藍綠白捨棄大型造勢。國民黨李眉蓁要陳其邁莫忘高捷泰勞暴動事件；民進黨陳其邁則冷回避談；民眾黨吳益政則是當眾泣訴高雄人好卑微。三陣營各說各話，互噴口水卻沒交集。據《中評社》報導，杏仁哥在選前剩下最後一周，自掏腰包承租宣傳車，並播放陳其邁的相關畫面，逆向操作宣傳。他說陳其邁2018年選輸前高雄市長韓國瑜，民進黨又傾全黨之力來罷韓，讓很多人憤恨不平，要討回公道，民進黨這樣搞，人民不滿將反映在社會上。

高雄市長補選進入倒數，杏仁哥臨時承租宣傳車跑高雄各個角落，播放陳其邁的相關畫面，「畫面會說話，就讓市民去看去了解」，這是他唯一可以想到的方法。不過杏仁哥強調，這是他個人的想法與決定，與他人無關。

(中時新聞網)